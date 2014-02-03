В 2026 году Петербург пополнится 50 новыми благоустроенными общественными пространствами

В 2026 году Санкт-Петербург получит 50 новых благоустроенных общественных пространств в рамках национальных проектов "Инфраструктура для жизни" и "Экологическое благополучие", запущенных по решению президента России Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

За последние годы в городе уже благоустроили 340 общественных территорий. Среди них петербуржцы особенно выделяют набережную Большой Невки, Линейный парк и Джазовый сквер. Отдельные проекты получили федеральное признание: по итогам 2025 года сквер на Светлановском проспекте, 93, и сад-трансформер на Московской площади стали призёрами Национальной премии по ландшафтной архитектуре.

Ещё одним знаковым объектом стала зеленая зона за Пискарёвским мемориальным кладбищем — Парк Героев СВО. Работа по созданию комфортной городской среды продолжится в рамках национальных проектов и в соответствии с десятью приоритетами развития Санкт-Петербурга.

