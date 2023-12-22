Стало известно, куда могут сходить бесплатно 25 января студенты

Студенты смогут в этот день бесплатно посетить "Океанариум".

Правительство Петербурга поздравило всех, кто сейчас получает высшее или среднее специальное образование, с Днем студента. Им пожелали успехов в учебе и поиске себя. В tg-канале вице-губернатора Бориса Пиотровского опубликовали список мест, куда студенты могут сходить 25 января бесплатно.

Студентов, учащихся колледжей и техникумов, а также курсантов пригласили посетить Музей железных дорог бесплатно с 25 января до конца месяца. Кроме того, в Татьянин день, 25 января, свободный вход в музей будет доступен для всех Татьян. Это отличная возможность для студентов и всех, кто интересуется историей железнодорожного транспорта, посетить музей и узнать больше о развитии железных дорог в России и мире.

В Библиотеке "На Морской" 25 января в 14:00 пройдет культурно-развлекательная программа "Ликуй студент!", на которой посетители библиотеки смогут погрузиться в обычаи и традиции студенческой жизни.

Студенты смогут в этот день бесплатно посетить "Океанариум". Акция распространяется и на Татьян. На кассе нужно предъявить действующий студенческий билет. А Татьяны должны показать паспорт.

На катке у Флагштока тоже запланирована развлекательная программа. Победители конкурсов и олимпиад, члены советов обучающихся, спортсмены и волонтеры приглашены на массовое катание в этот праздничный день. Для всех студентов будет организована праздничная программа с вручением небольших подарков.

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Фото: Telegram / Пиотровский Онлайн