Студенты и Татьяны смогут бесплатно посетить Музей железных дорог России

Посещение музея осуществляется по бесплатному входному билету.

Музей железных дорог России дарит бесплатный вход всем студентам и Татьянам с 25 по 31 января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Ко Дню российского студенчества Музей железных дорог России подготовил подарок. С 25 января и до конца месяца все студенты, учащиеся колледжей, техникумов и курсанты смогут посетить музей бесплатно. Также в Татьянин день бесплатный вход ждёт всех Татьян.

Посещение музея осуществляется по бесплатному входному билету. Получить билет можно в кассе музея, предъявив соответствующий документ: студенческий билет или паспорт (для Татьян).

Выставки о блокаде Ленинграда: куда сходить в Петербурге.

Фото: Музей железных дорог России