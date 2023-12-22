Выставки о блокаде Ленинграда: куда сходить в Петербурге

Piter. TV расскажет о том, какие выставки можно посетить, чтобы погрузиться в историю блокадных дней.

Сегодня отмечается одна из самых значимых дат в истории Ленинграда – ровно 81 год назад, 18 января 1943 года, в ходе наступательной операции "Искра" войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокадное кольцо, была восстановлена жизненно важная сухопутная связь Ленинграда с "большой землей"! А уже 27 января 2024 года исполнится 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В осажденном городе оказались более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. В память о жертвах и подвигах ленинградцев в Северной столице в 2024 году проведут более 200 тематических мероприятий. Piter. TV расскажет о том, какие выставки можно посетить, чтобы погрузиться в историю блокадных дней.

"Религиозная жизнь блокадного Ленинграда"

Место проведения: Государственный музей истории религии в Санкт-Петербурге

Дата: с 23 января 2024 года

Выставка посвящена духовной жизни петербуржцев разного вероисповедания во время блокады: православных, католиков, лютеран и иудеев. Организаторы представят около 180 экспонатов. Главные из них – иконы Ксении Петербургской и Серафима Вырицкого. Увидят посетители и фотографии священнослужителей, разрушенных храмов, молитвословы, образки, дневники, афиши.

У проекта есть особенность – некоторые экспонаты сопровождаются фрагментами интервью, взятыми из кинокартины Михаила Фатеева "Католики в годы блокады". В фильме сами владельцы рассказывают о значении для них той или иной вещи во время страшных блокадных дней.

Фото: "ВКонтакте"/ Государственный музей истории религии

"Живая память: истории народного подвига"

Место проведения: библиотека для слепых и слабовидящих "Точки зрения"

Даты: 26 января – 29 февраля 2024 г.

В основе иммерсивного тактильного проекта – дневниковые записи о подвигах жителей Ленинграда. Посетители попадут в блокадную комнату и узнают о незрячих людях, которые спасали город от бомбардировок. Среди экспонатов, воссоздающих быт того времени: буржуйка, шинель, шаль на вешалке, бидон, санки, детская игрушка, исторические справки. Все желающие смогут воспользоваться аудиоматериалами, а также прикоснуться к предметам, дополненным аудиометками.

Фото: "ВКонтакте" / Библиотека для слепых и слабовидящих

"Подвигу блокадного Ленинграда посвящается"

Место проведения: Большой зал Санкт-Петербургского союза художников

Даты: 17-28 января 2024 года.

О том, как искусство помогало людям выжить и поднимало их боевой дух во время страшных блокадных дней, расскажет Союз художников Санкт-Петербурга. Творцы воевали в армии и на флоте, а также вступали в народное ополчение. Их героизм и нашел свое отражение в экспонатах выставки "Подвигу блокадного Ленинграда посвящается". Посетители увидят более 200 работ различных жанров, среди которых как картины, плакаты, скульптуры, фотографии, керамические изделия военных лет, так и лучшие произведения современных художников.

Петербуржцы смогут оценить и новую инсталляцию искусствоведа Владимира Васильева, который представит уникальные работы периода блокады.

В экспозицию также включен мультимедийный стенд с изображениями Ленинграда и портретами художников 1941-1944 гг.

Фото: "ВКонтакте" / Санкт-Петербургский cоюз художников (СПбСХ)

"Блокадный дневник"

Место проведения: Музей политической истории России

Даты: 16 января – 26 июня 2024 г.

Цель выставки – визуализировать то, о чем говорится в шести блокадных дневниках. Организаторы "оживили" рукописи людей различных профессий: от студента Политеха и будущего академика Михаила Будыко до бухгалтера автобазы №2 Ленинградской областной торгово-заготовительной конторы Любови Батраковой.

Фото: "ВКонтакте" / Музей политической истории России

"Начало Дороги Жизни – восточный берег Ладоги"

Место проведения: Санкт-Петербургский музей Хлеба

Даты: 17 января – 25 февраля 2024 г.

О том, как строились автомобильные и железнодорожные пути для доставки продовольствия в Ленинград из глубины СССР на восточный берег Шлиссельбургской губы Ладожского озера зимой 1941-1942 годов, расскажет выставочный проект "Начало Дороги Жизни – восточный берег Ладоги".

В декабре 1941 года знаменитая "Военная автомобильная дорога №102" обогнула Тихвин и обеспечила подвоз продовольствия в Кобону – деревню в Ленинградской области. Летом 2023 года сотрудники музея отправились к тем значимым местам. Материалы экспедиции и легли в основу проекта.

Гости и жители Северной столицы увидят предметы военного быта: зажигалку, котелок для еды, кружку, флягу, а также фотографии разрушенных железнодорожных путей, станций в районе Ладоги, зарисовки В.Г. Карымова из цикла "По дороге жизни".

Фото: "ВКонтакте" / Санкт-Петербургский музей хлеба

Материал подготовила Анна Гибова для Piter.tv

Главное фото: Piter.tv