Пять выставок ноября: Айвазовский, французская живопись и старинные витражи в Петербурге

В ноябре петербуржцы и гости города смогут посетить несколько интересных музейных проектов.

В афише — знаменитые морские пейзажи Ивана Айвазовского, женские образы в русском искусстве, работы художника Константина Кузнецова и старинные эскизы витражей. Также можно узнать больше о традициях пивоварения в России.

В подборку вошли пять выставок, которые проходят на разных музейных площадках города. Среди них — экспозиция Айвазовского в корпусе Бенуа Русского музея, выставка "Великая. Образ женщины в русском искусстве" в Михайловском дворце и проект "Русский парижанин Константин Кузнецов" в Главном штабе Эрмитажа.

Кроме того, посетителям предлагают познакомиться с рисунками для витражей XVI–XVII веков на выставке "Линии света" в Эрмитаже и изучить народные традиции пивоварения в Российском этнографическом музее.

Большинство экспозиций останется открытым и в зимние месяцы, поэтому у желающих будет возможность выбрать удобное время для посещения.

Подробнее о выставках, датах проведения, адресах и стоимости билетов можно узнать в афише портала "Петербург2".

Фото: Piter.tv