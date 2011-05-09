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В "Манеже" откроется выставка "Товарищества "Свободная культура"
Сегодня, 16:33
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В "Манеже" откроется выставка "Товарищества "Свободная культура"

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Экспозиция состоит из блоков, объединяющих различные художественные группировки: Арефьевский круг, Газаневщина, ТЭИИ, Круг Стерлигова, Митьки и другие. 

В "Манеже" 9 июля откроется выставка "Пушкинская-10. Ковчег ХХI века", которая познакомит посетителей с коллекцией "Товарищества "Свободная культура". Об этом в своем tg-канале рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский. 

Экспозиция включает свыше 400 работ художников, дизайнеров и скульпторов. Здесь есть живопись, графика, скульптура, арт-объекты, фотографии и даже звуковые инсталляции. Благодаря этому проекту зрители поймут, что такое петербургское неофициальное искусство, и как оно влияет на развитие городского современного искусства. Экспозиция состоит из блоков, объединяющих различные художественные группировки: Арефьевский круг, Газаневщина, ТЭИИ, Круг Стерлигова, Митьки и другие. 

Выставка оформлена в стиле "Ковчега XXI века", символизирующего объединение свободных художников, и воспроизводит антураж Пушкинской улицы.

В "Манеже"  пройдут лекции, экскурсии, творческие встречи, концерты и инклюзивная программа, которые помогут понять смысл работ. 

Ранее мы писали, что в Парке 300-летия Санкт-Петербурга пройдет фестиваль воздушных змеев.

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Теги: выставки, искусство, картины, ковчег ххi века, манеж, художники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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