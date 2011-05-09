В "Манеже" откроется выставка "Товарищества "Свободная культура"

Экспозиция состоит из блоков, объединяющих различные художественные группировки: Арефьевский круг, Газаневщина, ТЭИИ, Круг Стерлигова, Митьки и другие.

В "Манеже" 9 июля откроется выставка "Пушкинская-10. Ковчег ХХI века", которая познакомит посетителей с коллекцией "Товарищества "Свободная культура". Об этом в своем tg-канале рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Экспозиция включает свыше 400 работ художников, дизайнеров и скульпторов. Здесь есть живопись, графика, скульптура, арт-объекты, фотографии и даже звуковые инсталляции. Благодаря этому проекту зрители поймут, что такое петербургское неофициальное искусство, и как оно влияет на развитие городского современного искусства. Экспозиция состоит из блоков, объединяющих различные художественные группировки: Арефьевский круг, Газаневщина, ТЭИИ, Круг Стерлигова, Митьки и другие.

Выставка оформлена в стиле "Ковчега XXI века", символизирующего объединение свободных художников, и воспроизводит антураж Пушкинской улицы.

В "Манеже" пройдут лекции, экскурсии, творческие встречи, концерты и инклюзивная программа, которые помогут понять смысл работ.

Ранее мы писали, что в Парке 300-летия Санкт-Петербурга пройдет фестиваль воздушных змеев.

Фото: Telegram / Пиотровский Online