В Парке 300-летия Санкт-Петербурга пройдет фестиваль воздушных змеев

"Легко фест" состоится 20 июля. Начало в 12:00.

В Петербурге 20 июня пройдет фестиваль воздушных змеев. "Легко фест" стартует в 12:00 в Парке 300-летия города. Об этом сообщили в группе организаторов в соцсети "ВКонтакте".

Жители и туристы могут посетить разные интерактивные зоны и инсталляции, сделать снимки в большой фотозоне, запустить гигантских воздушных змеев в небо. Не обойдется фестиваль и без концерта. В ярких шатрах организованы бесплатные активности для посетителей: мастер-классы, тренировки, открытый лекторий и большая детская зона. Вход на площадку свободный.

Насладиться приятной погодой и интересными активностями можно и на буднях. В четверг, 27 июня, в "Брусницыне" пройдет "Молодежный фестиваль-2024". Петербуржцев ждут танцы, игры, мастер-классы, лекции и новые знакомства.

Ранее мы писали, что выставка "Лабиринты Федры" открылась в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / ЛЕГКО ФЕСТ