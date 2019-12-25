У форта Константин впервые пройдет Фестиваль воздушных змеев

Фестиваль продлится два дня.

На ближайших выходных, 4 и 5 июня, в Кронштадте пройдет фестиваль воздушных змеев. Они украсят небо форта Константин впервые.

Фестиваль получил название "Фортолёт".Для зрителей и гостей в дни проведения фестиваля от г. Кронштадт будут курсировать бесплатные автобусы. Остановка находится на Кронштадтском шоссе., 38. Интервал движения автобусов составит 15 минут.

Для тех, кто станет участником и приобретет воздушного змея, вход на фестиваль будет бесплатным для всей семьи. Стоимость билетов можно посмотреть здесь.

Фестиваль будет работать с 12 до 18 часов.

Фото: комитет по культуре Петербурга