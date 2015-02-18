В Петербурге отменили фестиваль воздушных змеев "Легко Фест"

С 1 сентября парк 300-летия отправляется на благоустройство.

В этом году не состоится фестиваль воздушных змеев "Легко Фест". Об этом на своей странице в Facebook рассказала организатор мероприятия Александра Калачёва.

Фестиваль должен был пройти 12 сентября в парке 300-летия. Но, как сообщила администрация парка, с 1 сентября специалисты начнут благоуйство береговой зоны парка, в том числе и пляжа.

Территория береговой линии отчуждается от парка 300-летия и передается на условиях договора аренды на благоустройство территории акционерному обществу "Зенит Арена". По информации от администрации парка – благоустройство территории будет длиться до 2023 года. Александра Калачева, организатор мероприятия

В этом году фестиваль отмечает 10-летний юбилей, к которому организаторы готовились полгода. Калачева пообещала сообщить о датах проведения фестиваля в следующем году.

Ранее мы писали, что набережную от Елагина острова до парка 300-летия благоустроят.

Фото: ВКонтакте / ЛЕГКО ФЕСТ