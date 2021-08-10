Набережную от Елагина острова до Парка 300-летия благоустроят

Елагин Остров и Парк 300-летия Петербурга свяжут прогулочной зоной. Об это сообщил вице-губернатор города Николай Бондаренко, передал "Петербургский дневник".
В планах благоустроить набережную от Третьего Елагина моста до парка. На участке создадут места для отдыха горожан, видовые площадки из декинга, места для подхода к воде, возможно, велодорожки.
Протяженность благоустроенной территории составит 3 км. Сроки начала работ пока не определены, но известно, что они будут проводиться по этапам.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что осенью этого года на Школьной улице появится новый сквер.
Фото: Piter.TV
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