Набережную от Елагина острова до Парка 300-летия благоустроят

Проект благоустройства разработали в 2020-м году, а в 2021-м — приняли.

Елагин Остров и Парк 300-летия Петербурга свяжут прогулочной зоной. Об это сообщил вице-губернатор города Николай Бондаренко, передал "Петербургский дневник".

В планах благоустроить набережную от Третьего Елагина моста до парка. На участке создадут места для отдыха горожан, видовые площадки из декинга, места для подхода к воде, возможно, велодорожки.

Протяженность благоустроенной территории составит 3 км. Сроки начала работ пока не определены, но известно, что они будут проводиться по этапам.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что осенью этого года на Школьной улице появится новый сквер.

Фото: Piter.TV