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Набережную от Елагина острова до Парка 300-летия благоустроят
Сегодня, 14:19
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Набережную от Елагина острова до Парка 300-летия благоустроят

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Проект благоустройства разработали в 2020-м году, а в 2021-м — приняли.

Елагин Остров и Парк 300-летия Петербурга свяжут прогулочной зоной. Об это сообщил вице-губернатор города Николай Бондаренко, передал "Петербургский дневник".

В планах благоустроить набережную от Третьего Елагина моста до парка. На участке создадут места для отдыха горожан, видовые площадки из декинга, места для подхода к воде, возможно, велодорожки. 

Протяженность благоустроенной территории составит 3 км. Сроки начала работ пока не определены, но известно, что они будут проводиться по этапам.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что осенью этого года на Школьной улице появится новый сквер. 

Фото: Piter.TV

Теги: благоустройство, приморский район, променад
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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