Осенью этого года на Школьной улице появится новый сквер

Благоустройство сквера обойдётся властям в 54 млн рублей.

В начале октября этого года для петербуржцев будет открыт новый сквер, расположенный напротив дома №124 по Школьной улице. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Сквер будет разделен на зоны для активного и пассивного отдыха. Для любителей активного отдыха в сквере установят скейт-площадку площадью 1708 квадратных метров. На ней смогут кататься как новички, так и опытные скейтбордисты. Площадка будет огорожена. Рядом с ней установят бетонные трибуны и малые архитектурные формы. Любители пассивного отдыха смогут отдохнуть на круглой деревянной скамье в компании деревьев и кустарников. Также специалисты установят 20 опор наружного освещения.

Благодаря скверу жители Приморского района смогут комфортнее добираться до станции метро "Беговая". Новый сквер создан в рамках городского проекта по формированию комфортной городской среды. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в рамках проекта в этом году в Приморском районе работы по благоустройству пройдут по восьми адресам.

Ранее мы писали, что в Петербурге появится сквер, посвященный фильму "Осенний марафон".

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