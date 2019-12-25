В Петербурге появится сквер, посвященный фильму "Осенний марафон"

Благоустройство сквера оценивается в 18 млн рублей.

В Василеостровском районе Петербурга на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей появится сквер, посвященный советскому фильму "Осенний марафон" режиссера Георгия Данелия. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 21 июля.

В пресс-службе рассказали, что данная инициатива является победителем проекта "Твой бюджет". Сквер под названием "Осенний марафон" будет создан на этом месте неспроста. Действие фильма происходило на Васильевском острове, а главный герой Андрей Бузыкин жил в доме №23 по улице Кораблестроителей.

Работы по благоустройству парка начались в июне этого года. В настоящее время на месте пустыря идут земляные работы, формируется прогулочно-беговая дорожка. Большую часть дорожек сделают набивными, сохранив стихийные тропы, предложенные местными жителями. Центр сквера из-за особенностей рельефа замостят плиточными дорожками. Они будут располагаться в форме "восьмёрки" (отсылка к бессмысленному бегу по кругу, который Бузыкин никак не мог прекратить).

Также в сквере специалисты установят часы, стрелки которых будут указывать на год создания кинокартины. Появится телефонная будка с цитатами героев, скамейки, урны, фонари и два навеса от дождя. Для создания "осеннего настроения" в сквере высадят сливу, рябину, сосну, яблони, барбарис, можжевельник, древогубец и розы. Открытие сквера запланировано на осень этого года.

Ранее мы писали, что жители Васильевского острова обустроили сквер на 10-ой линии.

Фото: gov.spb.ru