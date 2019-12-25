В "Брусницыне" 27 июня пройдет "Молодежный фестиваль-2024"

Площадка станет центром притяжения музыкальных и танцевальных перфомансов 27 июня.

В четверг вечером, 27 июня, в общественном пространстве "Брусницын" пройдет молодежный фестиваль. Начало в 17:00. Площадка станет центром притяжения музыкальных и танцевальных перфомансов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Организатором праздника является Подростково-молодежный центр Василеостровского района. Здесь юноши и девушки смогут новых друзей, получить подарки от партнеров фестиваля, потанцевать и спеть любимые хиты. На вечеринку приедут около 1,5 тыс. молодых петербуржцев.

На фестивале будут работать тематические площадки. На главной сцене будут развлекать гостей диджей, лучшие творческие коллективы города и хедлайнеры вечера — кавер-группа FSB. На территории спорта пройдут соревнования по стритболу, бадминтону и армрестлингу. Здесь можно попробовать силы в армлифтинге, настольном теннисе, на гребных тренажерах, в бильярде и дартсе. На танцевальной площадке пройдет брейк-данс баттл. Площадку для отдыха с мягкими пуфами, настолки, фудкорт и мастер-классы будут ждать молодежь на территории общения. Участие бесплатное.

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Фото: ВКонтакте / Брусницын, культурный квартал