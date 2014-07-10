Выставка "Лабиринты Федры" открылась в Петербурге

Концепция выставки, сочетающая в себе мультимедийные технологии, поэзию, театральное искусство, родилась в ходе многолетнего сотрудничества режиссера Анны Французовой и Мартона.

В Санкт-Петербургском Союзе художников стартовала мультимедийная выставка "Лабиринты Федры", приуроченная к юбилею знаменитого актера Александринки, народного артиста РСФСР Николая Мартона, которому в сентябре исполнится 90 лет, пишет spb.aif.ru.

Концепция выставки, сочетающая в себе мультимедийные технологии, поэзию, театральное искусство, родилась в ходе многолетнего сотрудничества режиссера Анны Французовой и Мартона. Как отмечают организаторы проекта, прошло почти столетие с момента создания поэтической драмы Марины Цветаевой "Федра". Судьба героини античной мифологии долгое время занимала воображение поэта, переплетаясь с ее собственной жизнью.

Основная идея выставки заключается в демонстрации человека, борющегося со своими страстями. Главными героями выставки стали Марина Цветаева и ее героиня, что позволяет зрителям отправиться в путешествие из античности в современность.

Посетители выставки оказываются в настоящем лабиринте, коридоры которого символизируют сложные пути человеческого сознания. На каждом повороте посетители могут найти аудиоточки, позволяющие им самостоятельно выбирать направление своего путешествия по выставке. Основу экспозиции составляют видеопроекции, воссоздающие театрализованные сцены поэтической драмы Марины Цветаевой.

Ранее мы сообщили о том, что выставка, посвященная Пушкину, открылась в Государственном музее городской скульптуры.

Фото: Анна Французова (предоставлено организаторами)