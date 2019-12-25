Выставка, посвященная Пушкину, открылась в Государственном музее городской скульптуры

Одна из частей выставки посвящена пушкинским местам в городе.

Образ Александра Пушкина в различных видах искусства будет представлен на новой выставке в Государственном музее городской скульптуры. Экспозиция включает в себя произведения пластики и графики, созданные во второй половине XIX – начале XXI веков.

Одна из частей выставки посвящена пушкинским местам в городе. Посетители смогут увидеть конкурсные модели памятника поэту, установленного на площади Искусств в 1957 году. Скульпторы следовали традиционным канонам, изображая Пушкина с книгой в руках и в сюртуке. На эскизах отражено видение идеальных параметров для монумента и ландшафта вокруг него. История конкурса на лучший памятник была долгой – он начался ещё в начале XX века, но был приостановлен с началом Великой Отечественной войны.

Как поделилась заведующая новым выставочным залом Государственного музея городской скульптуры Анна Ковалевская, конкурс на создание памятника возобновляется в послевоенное время. В 1949 году проходит очередной этап конкурса на создание памятника. И тогда на открытом конкурсе заявляется никому ещё неизвестный молодой скульптор Михаил Константинович Аникушин. И эта модель представлена в экспозиции на выставке.

Работы современных авторов, представленные на выставке, затрагивают идеи, которые неоднократно появлялись в произведениях Александра Пушкина. Их работы посвящены темам любви и вдохновения.

Отметим, что для посетителей выставка откроется в субботу – 22 июня.

Фото: Олег Золото