Петербуржец потребовал компенсацию за фото в чате дома, но проиграл дело.

Житель Петербурга Валентин обратился в суд с иском к соседу Александру, потребовав 50 тысяч рублей компенсации морального вреда за публикацию своей фотографии в общедомовом чате. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Александр разместил в чате снимок соседа, скопированный из его профиля, и сопроводил публикацию фразой: "Пожалуйста, остановитесь". Как установили в ходе разбирательства, Валентин неоднократно покидал общедомовую переписку, а затем возвращался в нее.

Ответчик пояснил, что хотел привлечь соседа к обсуждению вопросов, связанных с домом. По его словам, смайлик в сообщении должен был подчеркнуть доброжелательный тон обращения. После претензии Валентина фотографию удалили.

Суд также принял во внимание, что пользовательское соглашение сервиса допускает доступ других пользователей к фотографиям профиля. Доказательств того, что Александр намеревался оскорбить или унизить соседа, представлено не было.

В результате суд отказал Валентину в удовлетворении иска и взыскании 50 тысяч рублей. Кроме того, истца обязали выплатить Александру 20 тысяч рублей в качестве компенсации расходов на услуги представителя.

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Фото: Piter.tv