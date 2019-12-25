Фиктивные сотрудники и миллионные выплаты: в Петербурге осудили 21 человека

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор бывшему заместителю руководителя центра социального обслуживания Красносельского района Галине Ившиной и еще 20 участникам преступной схемы. Их признали виновными в хищении бюджетных средств на сумму до 82 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По материалам дела, участники схемы оформляли в учреждении несуществующих сотрудников и начисляли им заработную плату. Полученные таким образом деньги присваивали.

Суд установил, что организатором махинаций была Галина Ившина, занимавшая должность заместителя руководителя учреждения и временно исполнявшая обязанности директора. К участию в преступной деятельности она привлекла заведующих отделениями, социальных работников и других сотрудников.

В результате мошеннических действий ущерб был причинен бюджету Санкт-Петербурга, в том числе Комитету финансов, администрации Красносельского района и самому Комплексному центру социального обслуживания населения района. Общая сумма ущерба не превысила 82 млн рублей.

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Фото: Piter.TV