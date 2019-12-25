Четыре поезда крымского направления задерживаются после закрытия Крымского моста.

После временного закрытия Крымского моста поезд № 007/008, следующий из Санкт-Петербурга в Керчь, отстал от расписания на 4,5 часа. Состав отправился из Северной столицы 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

По данным компании на 9:00 16 ноября, задержки затронули еще 3 поезда крымского направления. Состав № 092/091 Москва — Керчь опаздывал на 3,5 часа, поезд № 027/028 на том же маршруте — на 2 часа. Отставание поезда № 315/316 Адлер — Керчь также составляло 4,5 часа.

В перевозчике предупредили, что время задержек может измениться. Актуальную информацию о движении поездов пассажирам рекомендуют уточнять по телефонам горячей линии: 8 800 775 54 53 и 8 800 100 54 53.

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Фото: Piter.TV