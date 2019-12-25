В Петербурге владелицу фитнес-студии обязали вернуть деньги за абонементы.

В Петербурге суд взыскал с владелицы фитнес-студии NEWFIT на улице Благодатной, 12, 1 579 869,46 рубля в пользу клиентов. Клуб внезапно прекратил работу в феврале 2026 года, не предупредив посетителей и не вернув им деньги за приобретенные абонементы.

По информации объединенной пресс-службы городских судов, занятия в студии перестали проводить после того, как тренер прекратила выходить на работу. Клиенты не смогли получить оплаченные услуги и попытались урегулировать ситуацию без обращения в суд.

Посетители направляли требования о возврате средств на электронную почту и в мессенджеры, однако ответа не получили. После этого они подали коллективные иски. Владелица фитнес-студии на судебное заседание не пришла и возражений против требований не представила.

Суд установил, что предприниматель не имела права в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств, не вернув клиентам деньги за неоказанные услуги.

В итоге с индивидуального предпринимателя взыскали стоимость абонементов, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и расходы на юридическую помощь. Общая сумма выплат составила 1 579 869,46 рубля.

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Фото: Piter.TV