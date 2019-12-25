Исследования помогли узнать новые подробности о жизни скифов почти 3 тысячи лет назад.

Результаты исследований петербургских археологов в Туве опубликовал международный научный журнал Science. Ученые Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры проводили раскопки, которые помогли получить новые сведения о традициях скифов и жизни людей почти 3 тысячи лет назад.

О международном признании работы специалистов 16 ноября сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время еженедельного радиообращения. Он отметил, что современные археологи используют в исследованиях передовые технологии.

Помимо раскопок в Туве, петербургские ученые участвуют в сохранении исторических памятников за рубежом. В частности, специалисты Центра спасательной археологии создали цифровую модель древней Пальмиры в Сирии и подготовили проект восстановления Триумфальной арки.

Сейчас исследователи работают над цифровым архивом памятников истории стран Азии и Африки. Проект получил поддержку президента России. Его задача — сохранить сведения об уникальных объектах культурного наследия для будущих поколений.

Ранее мы сообщили о том, что ученые СПбПУ создали систему на базе ИИ для управления ТЭЦ.

Фото: Magnific