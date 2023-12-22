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Петербуржцы могут бесплатно посетить Исторический парк "Россия - моя История"
Сегодня, 16:04
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Петербуржцы могут бесплатно посетить Исторический парк "Россия - моя История"

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В первый вторник месяца вход на часть выставок свободный.

Сегодня, 5 марта, горожане могут бесплатно посетить Исторический парк "Россия - моя История". Об этом сообщили в группе учреждения в соцсети "ВКонтакте".

По нашей доброй традиции вход в экспозиции Исторического парка свободный!

Пресс-служба музея

В настоящее время для бесплатного посещения доступны:

  • Экспозиция "Санкт-Петербург. История развития"
  • Выставка "Символы власти и почета императорской России"
  • Выставка "Просвещение. Большие перемены"
  • Выставка "Афганистан. Незабытая доблесть"
  • Экспозиция "Рюриковичи"
  • Выставка "Художники России - Героям Отечества".

Ранее мы писали, что сад Хаяо Миядзаки снова переезжает.

Фото: ВКонтакте / "Россия - Моя история" Санкт-Петербург

Теги: выставки, исторический парк, россия моя история
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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