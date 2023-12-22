Петербуржцы могут бесплатно посетить Исторический парк "Россия - моя История"

Сегодня, 5 марта, горожане могут бесплатно посетить Исторический парк "Россия - моя История". Об этом сообщили в группе учреждения в соцсети "ВКонтакте".
По нашей доброй традиции вход в экспозиции Исторического парка свободный!
Пресс-служба музея
В настоящее время для бесплатного посещения доступны:
- Экспозиция "Санкт-Петербург. История развития"
- Выставка "Символы власти и почета императорской России"
- Выставка "Просвещение. Большие перемены"
- Выставка "Афганистан. Незабытая доблесть"
- Экспозиция "Рюриковичи"
- Выставка "Художники России - Героям Отечества".
Ранее мы писали, что сад Хаяо Миядзаки снова переезжает.
Фото: ВКонтакте / "Россия - Моя история" Санкт-Петербург
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все