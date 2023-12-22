Петербуржцы могут бесплатно посетить Исторический парк "Россия - моя История"

В первый вторник месяца вход на часть выставок свободный.

Сегодня, 5 марта, горожане могут бесплатно посетить Исторический парк "Россия - моя История". Об этом сообщили в группе учреждения в соцсети "ВКонтакте".

По нашей доброй традиции вход в экспозиции Исторического парка свободный! Пресс-служба музея

В настоящее время для бесплатного посещения доступны:

Экспозиция "Санкт-Петербург. История развития"

Выставка "Символы власти и почета императорской России"

Выставка "Просвещение. Большие перемены"

Выставка "Афганистан. Незабытая доблесть"

Экспозиция "Рюриковичи"

Выставка "Художники России - Героям Отечества".

Ранее мы писали, что сад Хаяо Миядзаки снова переезжает.

Фото: ВКонтакте / "Россия - Моя история" Санкт-Петербург