На Бассейной улице открылась выставка в честь Дня Героев Отечества

Экспозиция повествует об истории самой значимой военной награды страны – ордене Святого Георгия.

В историческом пространстве "Россия – моя история" открылась выставка "Георгиевский зал. За службу и храбрость". На ее торжественном открытии присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, – следует из сообщения пресс-службы Смольного.

Экспонаты экспозиции рассказывают об истории и значении высшей государственной военной награды – ордене Святого Георгия. Посетители "Георгиевского зала" могут ознакомиться со всеми репликами наград, прямо или косвенно связанных георгиевской символикой, а также узнать подвигах удостоившихся ордена участников специальной военной операции.

Каждый экспонат здесь – это память о людях, отдавших свои силы и жизни Отечеству в прошлые эпохи и сегодня. Россия была и остаётся страной героев. Во время Великой Отечественной войны Георгиевские кавалеры сражались с фашистами и к своим Георгиевским крестам добавляли золотые звезды Героя Советского Союза. Сегодня наши воины повторяют подвиг отцов и дедов, защищая нашу Отчизну в специальной военной операции. Так же, как и они получают высокие награды. Это пример для всех, кого сегодня объединяет любовь к Родине, стремление служить Отечеству и нашему народу. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что в историческом пространстве "Россия – моя история" состоялось награждение лучших юристов 2024 года и вручение премии "Юстиция".

Фото: Администрация Санкт-Петербурга