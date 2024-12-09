Ко Дню Героев Отечества в Петербурге появились порядка 40 плакатов

Сегодня в Северной столице проживают 44 героя.

В Петербурге 9 декабря началось празднование Дня Героев Отечества. Как сообщили в Смольном, были возложены цветы к подножию монумента на площади Восстания. В церемонии поучаствовали губернатор Александр Беглов, председатель парламента Александр Бельский, глава Совета Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы Геннадий Фоменко и другие. А комитет по информатизации и связи разместил 39 тематических макетов.

Фото: пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга