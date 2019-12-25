В Мариинском дворце чествовали Героев Отечества

Во время приема орденоносцев состоялось открытие выставки картин погибшего участника СВО Александра Федорова.

В ротонде Мариинского дворца прошел приуроченный к празднику прием Героев Отечества. С речью для орденоносцев выступил председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, – следует из сообщения пресс-службы петербургского парламента.

В год 80-летия полного освобождения города от блокады День Героев Отечества кажется наиболее торжественным. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Труда – это особые люди. Быть Героем – это и большая честь, и большая ответственность. Вы с гордостью несёте это звание. А мы гордимся тем, что знаем вас, слушаем ваши наказы, идём с вами плечом к плечу. Вы являетесь серьёзным примером для ребят, которые сейчас защищают рубежи нашей Родины. Среди них тоже много героев, людей, которые самоотверженно защищая Родину, отдают свои жизни за то, чтобы здесь, в тылу, люди могли мирно жить, чтобы страна могла развиваться Александр Бельский, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Мероприятие также было отмечено открытием выставки художественных работ художника, графика и педагога Александра Федорова. Сам живописец являлся участником боевых действий в зоне СВО и погиб в марте текущего года. На экспозиции представлены его пейзажные и портретные работы.

Ранее мы напоминали, что 7 декабря Эрмитаж традиционно откроет свои двери для всех желающих – все корпусы музея можно будет посетить бесплатно.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга