Все комплексы Эрмитажа можно посетить бесплатно 7 декабря

Как и в другие дни, 7 декабря посещение всех комплексов музея будет организовано по сеансам. Количество бесплатных билетов ограничено пропускной способностью экспозиционных комплексов.

Каждый год 7 декабря Государственный Эрмитаж с размахом отмечает День Святой Екатерины, который уже успел стать городским праздником. Одним из подарков жителям и гостям Петербурга традиционно является возможность бесплатно посетить все экспозиционные комплексы музея.

По бесплатному входному билету выбранный комплекс можно посетить только 7 декабря 2024 года. Праздничные билеты в Главный музейный комплекс, Главный штаб, Дворец Меншикова, Музей императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I не предполагают экскурсионного обслуживания.

В этом году Эрмитаж снова приготовил особый подарок для своих посетителей – бесплатные билеты на экскурсии в Реставрационно-хранительском центре "Старая Деревня" по маршруту открытого хранения.

Как и в другие дни, 7 декабря посещение всех комплексов музея будет организовано по сеансам. Количество бесплатных билетов ограничено пропускной способностью экспозиционных комплексов.

Приобрести билеты заранее можно на официальном сайте. Один человек сможет приобрести не более двух бесплатных онлайн-билетов. Также 7 декабря бесплатные билеты для индивидуальных посетителей будут доступны также в кассах музея в порядке живой очереди (при наличии билетов). Кассы будут работать с 11:00 до 19:00.

Недавно в Эрмитаже украсили "Ёлку мира".

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv