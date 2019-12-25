В Эрмитаже украсили "Ёлку мира"

В празднике приняли участие дети и взрослые – семьи дипломатов и консулов иностранных государств в Петербурге.

В Большом Атриуме Главного штаба Эрмитажа 1 декабря 2024 года зажглись огни на "Ёлке мира", украшенной авторскими игрушками – работами финалистов конкурса "Создай экспонат для Эрмитажа" разных лет. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

В празднике приняли участие дети и взрослые – семьи дипломатов и консулов иностранных государств в Петербурге, друзья Эрмитажа, партнёры и члены жюри конкурса.

В рамках праздника в третьем дворе Общественного форума Главного штаба также открылась выставка фотографии "Древняя архитектура Чеченской Республики – в новом свете". После открытия экспозиции артисты Государственного детского ансамбля песни и танца "Даймохк" имени М. А. Эсамбаева (Чеченская Республика) исполнили для гостей чеченские народные танцы.

В этот же день завершился приём заявок на конкурс авторской ёлочной игрушки, который Эрмитаж проводит совместно с технопарком "Айра". Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей пройдёт 23 декабря 2024 года в Эрмитажном театре.

В Петербурге 7 декабря состоится бесплатный обмен новогодним декором.

Фото: Эрмитаж (Алексей Бронников, Светлана Рагина)