7 декабря в Петербурге состоится бесплатный обмен новогодним декором

В Петербурге 7 декабря состоится бесплатный обмен новогодним декором. Акцию организует экологическое движение "РазДельный Сбор".
Что можно принести на Новогодний обмен и забрать:
– пластиковые шары (не стеклянные!),
– новогодний декор: игрушки и фигурки, ветки, цветы, шишки, носки Санты, салфетки, свечи, венки
– фигурки и животные под ёлку: деды морозы, олени, сани, гномы
– трафареты и наклейки на окна
– подвесные украшения, бусы, мишура
– новогодние пакеты и упаковочная бумага
– карнавальные костюмы и их элементы.
Волонтёры не примут:
– изделия из стекла и керамики (они могут разбиться и поранить тех, кто собирает и перевозит игрушки)
– взрывающееся и огнеопасное (фейерверки, петарды, бенгальские огни)
– грязное, сломанное, непригодное для использования.
Неразобранные предметы отправятся в благотворительные фонды, помогающие детям в трудной жизненной ситуации.
Найти список адресов и время проведения акций можно на странице регистрации.
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Фото: unsplash
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