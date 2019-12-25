7 декабря в Петербурге состоится бесплатный обмен новогодним декором

Это экологичный (и экономичный) способ обновить коллекцию игрушек или подарить ненужным шарикам и гирляндам новую жизнь.

В Петербурге 7 декабря состоится бесплатный обмен новогодним декором. Акцию организует экологическое движение "РазДельный Сбор".

Что можно принести на Новогодний обмен и забрать:

– пластиковые шары (не стеклянные!),

– новогодний декор: игрушки и фигурки, ветки, цветы, шишки, носки Санты, салфетки, свечи, венки

– фигурки и животные под ёлку: деды морозы, олени, сани, гномы

– трафареты и наклейки на окна

– подвесные украшения, бусы, мишура

– новогодние пакеты и упаковочная бумага

– карнавальные костюмы и их элементы.

Волонтёры не примут:

– изделия из стекла и керамики (они могут разбиться и поранить тех, кто собирает и перевозит игрушки)

– взрывающееся и огнеопасное (фейерверки, петарды, бенгальские огни)

– грязное, сломанное, непригодное для использования.

Неразобранные предметы отправятся в благотворительные фонды, помогающие детям в трудной жизненной ситуации.

Найти список адресов и время проведения акций можно на странице регистрации.

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Фото: unsplash