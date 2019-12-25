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7 декабря в Петербурге состоится бесплатный обмен новогодним декором
Сегодня, 15:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

7 декабря в Петербурге состоится бесплатный обмен новогодним декором

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Это экологичный (и экономичный) способ обновить коллекцию игрушек или подарить ненужным шарикам и гирляндам новую жизнь.

В Петербурге 7 декабря состоится бесплатный обмен новогодним декором. Акцию организует экологическое движение "РазДельный Сбор".

Что можно принести на Новогодний обмен и забрать:

– пластиковые шары (не стеклянные!),
– новогодний декор: игрушки и фигурки, ветки, цветы, шишки, носки Санты, салфетки, свечи, венки
– фигурки и животные под ёлку: деды морозы, олени, сани, гномы
– трафареты и наклейки на окна
– подвесные украшения, бусы, мишура
– новогодние пакеты и упаковочная бумага
– карнавальные костюмы и их элементы.

Волонтёры не примут:

– изделия из стекла и керамики (они могут разбиться и поранить тех, кто собирает и перевозит игрушки)
– взрывающееся и огнеопасное (фейерверки, петарды, бенгальские огни)
– грязное, сломанное, непригодное для использования.

Неразобранные предметы отправятся в благотворительные фонды, помогающие детям в трудной жизненной ситуации.

Найти список адресов и время проведения акций можно на странице регистрации.

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Фото: unsplash

Теги: новогодние игрушки, новый год, укршения
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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