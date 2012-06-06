В петербургском метро появились плакаты в поддержку спецоперации на Украине

В вестибюле станции метро "Маяковская" заметили плакаты с буквой "Z".

В субботу, 5 марта, в метрополитене Петербурга появились плакаты в поддержку спецоперации на Украине. Об этом стало известно Piter.tv.

В вестибюле станции метро "Маяковская" заметили плакаты с буквой "Z". Ранее Минобороны опубликовало трактовку символов. "Z" используется вместе со фразами "За мир", "За правду", "Заканчиваем войны".

Рядом со сходом в вестибюль волонтёры раздавали георгиевские ленты в поддержку вооружённых сил. У некоторых сотрудники метрополитена лента прикреплена в форме буквы "Z". Кроме этого, петербуржцы замечают горожан с этим же символов на одежде. На улицах города также развесили подобные листовки.

Ранее мы сообщали, что волонтеры раздадут 50 тысяч георгиевских лент у петербургского метро. Их будут раздавать у следующих станций метро: Площадь Восстания, Маяковская, Невский проспект, Технологический институт, Сенная/Спасская/Садовая.

Фото и видео: Piter.tv