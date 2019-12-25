Волонтеры раздадут 50 тысяч георгиевских лент у петербургского метро

Ленты будут раздавать у следующих станций метро: Площадь Восстания, Маяковская, Невский проспект, Технологический институт, Сенная/Спасская/Садовая.

В субботу, 5 марта, с 17:00 до 18:00 волонтеры раздадут петербуржцам георгиевские ленты. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Ленты будут раздавать у следующих станций метро: Площадь Восстания, Маяковская, Невский проспект, Технологический институт, Сенная/Спасская/Садовая.

Всего будет роздано 50 тысяч лент. Как рассказали Piter.tv в Комитете, волонтеры будут раздавать ленты в поддержку Вооруженных сил РФ.

Фото: Piter.tv (архив)