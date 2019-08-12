СПбГУ запускает первую программу для участников СВО

Она объединит науку и поддержку.

В Санкт-Петербургском государственном университете открылось обучение по программе "Личная и социальная эффективность участников СВО". В пресс-службе вуза сообщили, что курс направлен на комплексную поддержку ветеранов и действующих участников боевых действий.

Программа разработана в партнерстве с фондом "Защитники Отечества" и полностью финансируется за счет средств СПбГУ. В ее основе лежит междисциплинарный подход, который объединил специалистов в области психологии, социальной работы, юриспруденции и цифровых технологий. Учебный план включает четыре модуля. Психологический модуль обучает методам саморегуляции, снижению стресса и прохождению реабилитации. Социальный модуль помогает развивать навыки общения, формировать устойчивые социальные связи и ориентироваться в инфраструктуре поддержки ветеранов в Санкт-Петербурге.

Цифровой модуль позволяет участникам уверенно использовать современные технологические инструменты в повседневных задачах. Правовой модуль дает необходимые знания о льготах, гарантиях, статусе участников СВО и механизмах реализации прав.

Ранее Piter.TV сообщал, что на 105-м году жизни умерла блокадница и звезда TikTok Нина Сахарнова.

Фото: freepik