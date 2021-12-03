В Петербурге наградили лучших юристов 2024 года

Премию "Юстиция" получили 6 лауреатов.

В мультимедийном петербургском парке "Россия – моя история" состоялся праздничный вечер, приуроченный ко Дню юриста. Губернатор города Александр Беглов и ректор СПбГУ Николай Кропачев поздравили отличившихся юристов, – рассказали в пресс-службе Смольного.

Очень важно, что выпускники СПбГУ заботятся о стране и нашем городе. Благодаря российским юристам закон и право остаются основой жизни общества. Профессия юриста – очень сложная. Представители этой специальности востребованы во всех сферах жизни – на предприятиях, в администрации города и в руководстве страны. Чем тщательнее проработаны проекты законов и нормативных документов, тем больше защищены жители нашего города. Сегодня юристы защищают права участников специальной военной операции, членов их семей, жителей Донбасса и Новоросии. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Выступая с речью на мероприятии, градоначальник также отметил вклад Северной столицы в развитие юридической системы России, а также напомнил, что в этом году властями Петербурга был установлен памятник юристу Владимиру Спасовичу. Кроме того глава подчеркнул, что именно благодаря усилиям юристов был решен вопрос признания блокады Ленинграда геноцидом.

Наряду с прочим на праздничном событии прошло торжественное вручение премии "Юстиция". Статуэтку Фемиды и почетные грамоты из рук главы Петербурга и ректора СПбГУ получили 6 лауреатов. Почетное звание "Заслуженный юрист Санкт-Петербурга" получили 5 человек.

Ранее мы рассказывали, что Парламентарии Законодательного Собрания и шахматисты-любителюи провели сеанс одновременной игры с чемпионкой мира Ольгой Кармановой.

Фото: Ассоциация юристов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области