Губернатор поздравил петербуржцев с Днем юриста

Глава Петербурга пожелал здоровья и успехов в служении закону, России и городу!

В пятницу, 3 декабря, в России отмечается День юриста. С поздравлением к профессионалам обратился губернатор Петербурга.

Поздравляю с профессиональным праздником всех, кто посвятил себя служению Закону, защите интересов государства, прав и свобод наших сограждан. Желаю всем здоровья и успехов в служении Закону, России и нашему любимому городу! Сегодня наш город остается юридической и судебной столицей страны. Александр Беглов

Градоначальник напомнил, что Петербург является колыбелью отечественной юридической школы: 157 назад, 3 декабря, император Александр II принял уставы Судебной реформы. В городе складывались и формировались многие правовые институты.

Также Беглов уточнил, что, по распоряжению президента России, готовится переезд Верховного и Высшего Арбитражного судов.

Помимо этого в Северной столице проводят Международный юридический форум, а юристам, получившим широкое признание, вручается премия "Юстиция".

Наша высшая школа готовит новую, высокопрофессиональную плеяду молодых юристов для всей страны. Им есть на кого равняться. Петербургская юридическая школа – лучшая в стране. губернатор

Фото: Piter.tv