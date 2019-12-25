Беглов поздравил депутата ЗакСа Дениса Четырбока с Днем юриста

В письме градоначальник также напомнил о коллективной жалобе других парламентариев из-за появления плакатов с изображением Четырбока.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил главу Комитета по законодательству ЗакСа Дениса Четырбока с Днем юриста. В этом письме градоначальник не только поблагодарил его за проделанную работу, но и напомнил о коллективной жалобе других парламентариев, связанной с появлением плакатов с изображением Четырбока.

Авторы этих плакатов раскритиковали депутата за ряд спорных инициатив, например, закон о "наливайках", который едва не обернулся для горожан закрытием многих баров и ресторанов. Депутаты ЗакСа усмотрели в этой акции нарушение почти десятка административных статей и одной уголовной и потребовали от губернатора инициировать проверку с участием МВД и ФСБ. Организаторов предложили провести по Невскому проспекту "в пыльных мешках на голове", а исполнителей отправить на перевоспитание в армию.

"Возмущен грубой провокационной акцией, которая нацелена не только на то, чтобы исказить итоги Вашей деятельности, но и нанести вред нашему городу", - написал Беглов.

Ранее Смольный определил стоимость питания учащихся школ и колледжей Петербурга на 2021 год.

Фото: ВКонтакте / Денис Четырбок