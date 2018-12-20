Смольный определил стоимость питания учащихся школ и колледжей Петербурга на 2021 год

Речь идет о льготных категориях граждан.

Стоимость комплексного обеда для школьников из льготных категорий в 2021-м году составит 173 рубля. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов.

С 1 января 2021-го года одна порция завтрака школьнику обойдется в 63 рубля, а обеда ― 110 рублей.

Определенным категориям граждан предоставляются компенсационные выплаты в размере стоимости питания, которая устанавливается документом. Льготные категории перечислены в статье 81 Социального кодекса.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в школе Адмиралтейского района нашли нарушения при организации питания.

Фото: Piter.TV