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Смольный определил стоимость питания учащихся школ и колледжей Петербурга на 2021 год
Сегодня, 17:01
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nadezhda_sib

Смольный определил стоимость питания учащихся школ и колледжей Петербурга на 2021 год

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Речь идет о льготных категориях граждан.

Стоимость комплексного обеда для школьников из льготных категорий в 2021-м году составит 173 рубля. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов.

С 1 января 2021-го года одна порция завтрака школьнику обойдется в 63 рубля, а обеда ― 110 рублей. 

Определенным категориям граждан предоставляются компенсационные выплаты в размере стоимости питания, которая устанавливается документом. Льготные категории перечислены в статье 81 Социального кодекса. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в школе Адмиралтейского района нашли нарушения при организации питания.

Фото: Piter.TV

 

Теги: льготные категории, обеды, питание школьников
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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