Сеты обедов на ПМЭФ-2024 подорожали

Стоимость одного из четырех вариантов наборов блюд составляет 4,9 тыс. рублей вместо 4,5 тыс. рублей.

Сеты обедов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2024 году подорожали на 8%. Об этом 4 июня пишет tg-канал SHOT.

Стоимость одного из четырех вариантов наборов блюд составляет 4,9 тыс. рублей вместо 4,5 тыс. рублей. В меню отмечаются следующие позиции: салат с уткой холодного копчения и овощами по-азиатски, тыквенный крем-суп с крабом, рукола с телятиной под соусом из тунца, уха из форели и сига с маслом из горного тархуна, стейк из баклажана с артишоками и муссом из пармезана, медовик со свежими ягодами.

Форум в этом году пройдет с 5 по 8 июня. В нем примут участие представители 136 стран.

Ранее мы рассказывали о том, что в дни проведения ПМЭФ в шести районах Петербурга запретят езду на средствах индивидуальной мобильности.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)