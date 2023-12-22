В дни проведения ПМЭФ в шести районах запретят езду на СИМ

Мера введена "в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности".

На время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в шести районах города введен запрет движения самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Соответствующее решение принял Оперативный штаб Петербурга по реализации мер, которые предусмотрены указом президента РФ от 19.10.2022 №757. Передвижение на СИМ запретят с 00:00 5 июня до 00:00 8 июня на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Московского, Петроградского, Пушкинского и Центральных районов.

Традиционно в дни Петербургского международного экономического форума Северная столица принимает множество гостей со всего мира. Наша обязанность, как гостеприимных хозяев, – обеспечить им комфорт и безопасность. Средства индивидуальной мобильности создают дополнительные риски на дороге, так как управлять ими могут, в том числе, дети и подростки, плохо знающие правила дорожного движения. Губернатор Петербурга

Мера введена "в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности".

Ранее мы рассказывали о том, что спрос на бронирование отелей пере ПМЭФ в Петербурге возрос на треть.

Фото: Piter.TV