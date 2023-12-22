Спрос на бронирование отелей пере ПМЭФ в Петербурге возрос на треть

Средняя стоимость одной ночи в петербургском отеле увеличилась с 7,1 до 8,8 тыс. рублей.

Спрос на бронирование отелей в Петербурге во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) увеличился на 32%. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Путешествия", на которые ссылается РИА Новости.

Доля бронирований отелей категории "четыре" и "пять" звёзд за год выросла с 16 до 23%. Средняя стоимость одной ночи в петербургском отеле увеличилась с 7,1 до 8,8 тыс. рублей. Средняя стоимость билета на поезд в период ПМЭФ из Москвы в Санкт-Петербург увеличилась на 20% и составила 3,9 тыс. рублей. В список городов, откуда едут в Северную столицу на поезде, помимо Москвы, вошли Псков, Ростов-на-Дону, Воронеж и Нижний Новгород.

Спрос на авиабилеты остался на уровне прошлого года, его средняя стоимость также практически не изменилась и составила 11,9 тыс. рублей. Чаще всего в Петербург в эти дни летают из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода и Тюмени.

Петербургский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится в Северной столице с 1997 года.

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