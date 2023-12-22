Проект отеля на Марсовом поле купила структура "Газпрома"

Представители банка "Санкт-Петербург", который до недавнего времени был владельцем проекта, отказались комментировать информацию о продаже не связанного с их профилем актива.

Проект реконструкции исторического здания Павловского полка на Марсовом поле в пятизвёздочную люксовую гостиницу получил финансовую поддержку от ПАО "Газпром". Эту новость сообщило издание "КомерсантЪ" со ссылкой на три источника из сферы недвижимости.

Согласно информации в ЕГРЮЛ, начиная с конца января, генеральным директором ООО "Лотос Отели" стал Александр Куликов, полный тёзка бывшего топ-менеджера АО "РЭП Холдинг", являющегося частью "Газпром Энергохолдинга". Представители банка "Санкт-Петербург", который до недавнего времени был владельцем проекта, отказались комментировать информацию о продаже не связанного с их профилем актива. Ни "Газпром", ни управляющая указанным ЗПИФом компания "АМ-Инвест" также не ответили на запросы журналистов.

Согласно проекту, ООО "Лотос Отели" планирует преобразовать казармы Павловского полка, занимающие площадь 24,7 тыс. кв.м, в роскошный отель с 117 номерами и 52 апартаментами. Изначально проектом занималась Plaza Lotus Group, владельцами которой являются миллиардеры Михаил и Борис Зингаревичи. В 2011 году этот проект был передан от Смольного административного учреждения банку "Санкт-Петербург" в рамках инвестиционного соглашения.

Ранее мы сообщили о том, что израильский девелопер запустил свой последний проект в Петербурге.

Фото: Citywalls.ru