Израильский девелопер запустил свой последний проект в Петербурге

Израильская девелоперская компания Mirland Development, покидая петербургский рынок, подготавливает земельный участок для нового проекта "Триумф Парк". Об этом пишет "Деловой Петербург". Площадь территории составляет 3,5 г и расположена в южной части Среднерогатской улицы.
В настоящее время компания занимается оформлением градостроительного плана, что может занять до полутора лет. Однако, по завершении документальных процедур, застройщик намерен избавиться от данного земельного участка.
Аналитики выразили своё мнение о том, что проект может оказаться не слишком востребованным, ибо в этом районе уже существует избыток торговых центров.
Ранее мы сообщили о том, что крупный девелопер заинтересовался застройкой автодилерских центров Infinity и Nissan.
Фото: Piter.TV
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