Израильский девелопер запустил свой последний проект в Петербурге

В настоящее время компания занимается оформлением градостроительного плана, что может занять до полутора лет.

Израильская девелоперская компания Mirland Development, покидая петербургский рынок, подготавливает земельный участок для нового проекта "Триумф Парк". Об этом пишет "Деловой Петербург". Площадь территории составляет 3,5 г и расположена в южной части Среднерогатской улицы.

В настоящее время компания занимается оформлением градостроительного плана, что может занять до полутора лет. Однако, по завершении документальных процедур, застройщик намерен избавиться от данного земельного участка.

Аналитики выразили своё мнение о том, что проект может оказаться не слишком востребованным, ибо в этом районе уже существует избыток торговых центров.

Ранее мы сообщили о том, что крупный девелопер заинтересовался застройкой автодилерских центров Infinity и Nissan.

Фото: Piter.TV