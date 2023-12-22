Крупный девелопер заинтересовался застройкой автодилерских центров Infinity и Nissan

Эксперт по развитию недвижимости Андрей Вересов оценил стоимость выкупа этих участков в 1,5 млрд рублей.

Холдинг "Росстройинвест" арендовал 2,2 га земли на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта. Эти участки будут использоваться для размещения автосалонов Infinity и Nissan, которые принадлежат дилерской группе "Автопродикс". Об этой сделке стало известно из данных ЕГРН, пишет "КоммерсантЪ".

ООО "Рени", которое принадлежит одному из совладельцев "Автопродикса" Юрию Синкевичу, указано как владелец этих участков рядом со станцией метро "Звездная". В 2023 году городские власти согласовали перевод этой территории под строительство высотных зданий. Эксперт по развитию недвижимости Андрей Вересов оценил стоимость выкупа этих участков в 1,5 млрд рублей. По его расчётам, эта локация позволяет построить 35 тыс. кв.м жилья комфорт- и бизнес-класса, для чего потребуются инвестиции в размере 5 млрд рублей.

Как отмечает гендиректор компании "Eight Development" Данил Бекиров, стоимость квадратного метра может составлять от 230 до 280 тыс. рублей, а застройщик получит от продажи квартир 7-8 млрд рублей. Из-за уменьшения доходов населения и сильной конкуренции автодилеры вынуждены сокращать количество автосалонов. Поэтому участники рынка автомобилей задумываются о продаже земельных участков застройщикам.

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Фото: Piter.TV