На Васильевском острове проложат новую улицу за счет девелопера

Холдинг Setl Group приступил к разработке проектной документации для строительства продолжения улицы Масляный канал в Василеостровском районе. Дорога соединит существующую одноименную магистраль с 26–27-й линиями, пройдя по территории бывшего промышленного предприятия. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Протяженность нового участка составит 200 метров. Это будет улица районного значения с тротуарами, освещением и озеленением. Также здесь появятся две остановки общественного транспорта — одна на самой новой дороге, вторая на 26–27-й линиях. Завершить строительство планируется к декабрю 2027 года, работы будут вестись за счет инвестора.

Прокладка улицы — часть масштабного проекта развития бывшей промзоны. Помимо жилья, холдинг займется восстановлением двух исторических зданий — "Особняка-конторы" и "Котельной", входящих в ансамбль Кожевенного завода Парамонова. Работы планируют начать уже в этом году.

После завершения работ в памятниках разместятся детский сад, поликлиника и два офисно-деловых центра. Таким образом, некогда промышленная территория постепенно превращается в современный жилой квартал с собственной социальной инфраструктурой и удобными транспортными связями.

Ранее в Приморском районе была введена в эксплуатацию улица Лидии Зверевой.

Фото: предоставлено Setl Group