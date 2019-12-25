Девелопер STAVNI зашел в проект ЖК за 30 млрд в Парголово

Ресторатор и консультант продали долю в проекте Парголово.

Девелопер STAVNI приобрел 35-процентную долю в уставном капитале компании "П–Инвест". Последняя занимается реализацией проекта строительства жилого комплекса в Парголово. Информация об этом появилась в СМИ со ссылкой на представителей компании.

Свои доли новому игроку рынка продали ресторатор Илья Левков и партнер консалтинговой компании NF Group Станислав Бибик. Остальные 65% проектной фирмы остаются в собственности у ЗПИФ "Дюма". Участники рынка связывают этот фонд с Дмитрием Быковым, который является совладельцем "Ставни" и торгового центра "Невский центр".

Под застройку отведен участок в 21 гектар. Он расположен на пересечении Выборгского шоссе и дороги в Каменку. На этой территории инвестор планирует возвести жилой комплекс категории комфорт-плюс. Общая площадь зданий составит около 165 тысяч квадратных метров, что позволит создать примерно 4,5 тысячи квартир. Аналитики рынка подсчитали, что общий объем вложений в реализацию проекта достигнет 27–29,5 миллиарда рублей.

Строительство объекта разбито на 15 очередей. Полностью завершить все работы застройщик планирует к 2037 году. Первые жилые корпуса, согласно планам, будут сданы в 2030-м. Инфраструктура нового квартала будет включать школу на 775 мест и детский сад на 360 мест. Также на территории появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (около 2,9 тыс. кв. м) и центр дополнительного образования. Летом прошлого года проектная компания пыталась согласовать проект в градостроительной комиссии, но тогда получила отказ. Причиной стало отсутствие документации по планировке территории. Однако в конце года комитет по градостроительству и архитектуре выдал распоряжение на подготовку этих бумаг. В компании STAVNI отметили, что первый этап согласования они уже преодолели.

Для девелопера данный объект станет вторым в портфеле. Компания была основана в 2023 году бывшими сотрудниками скандинавской Bonava, которая покинула российский рынок. Первый проект фирмы — жилой комплекс бизнес-класса на Обводном канале — вышел на стадию продаж в декабре 2025 года.

Фото: Piter.tv