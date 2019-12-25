ПМЭФ-2024 принес Ленобласти 100 млрд рублей инвестиций

47 регион заключил 35 инвестсоглашений по итогам Петербургского инвестиционного форума.

Ленинградская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) 35 инвестсоглашений на общую сумму 100 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За любым инвестиционным договором идёт его реализация. Это не только создание рабочих мест, это налоги в бюджет, которые должны быть направлены, как сказал наш президент Владимир Путин, на улучшение качества жизни, на улучшение демократической ситуации. То есть мы должны инвестировать в человека губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Отмечается, что важные для Ленобласти проекты будут реализованы в самых различных сферах жизни региона: логистика, пищевая промышленность, сельское хозяйство, машиностроение, химическая отрасль, промышленное оборудование, вагоностроение.

Кроме того, отдельные проекты затрагивают социальную сферу Ленинградской области. Речь идет об обязательствах компаний помогать конкретным проектам на территориях, где они работают.

Ранее Piter.TV сообщал, что Санкт-Петербург по итогам ПМЭФ-2024 получил рекордный объем инвестиций – 1 трлн 227 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Фото: Piter.TV