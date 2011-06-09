ПМЭФ-2024 принес Петербургу 1 трлн 227 млрд рублей инвестиций

По словам главы города, в рамках форума заключили 69 соглашений.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) принес Петербургу рекордный объем инвестиций – 1 трлн 227 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, рассказали в пресс-службе Смольного 7 июня.

По словам главы города, в рамках форума заключили 69 соглашений.

Никогда Петербург не реализовывал одновременно столько проектов, как сейчас. По своим масштабам, объемам инвестиций, охвату территории, перспективам – они беспрецедентны и очень важны для дальнейшего успешного развития Петербурга. Губернатор Петербурга

Петербург заключил 27 соглашений в области промышленности на более чем 95 млрд рублей. Кроме того, подписаны новые соглашения с автозаводами.

Вокруг "Лахта Центра" формируется деловой район при поддержке ПАО "Газпром". На ПМЭФ подписаны соглашения о строительстве башен "Лахта-2" и "Лахта-3". Также в Петербурге создадут курорт "Санкт-Петербург Марина" в "Горской".

Ранее на Piter.TV: на ПМЭФ прошла сессия, посвященная мошенничеству в цифровой и банковской сферах.

Фото: Piter.TV