В Петербурге подписано соглашение о создании "Лахта Центра 2" и "Лахта Центра 3"

Согласно проекту, планируется возведение двух центров высотой 703 и 555 метров, которые станут частью преобразования исторической окраины города в современный деловой район.

В пятницу, 7 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) было подписано соглашение о намерениях между Санкт-Петербургом и компанией-застройщиком полного цикла АО "Синергия" относительно реализации проекта строительства многофункциональных комплексов "Лахта Центр 2" и "Лахта Центр 3".

Документ подписали губернатор Петербурга, вице-губернатор Николай Линченко и генеральный директор АО "Синергия" Виктория Ненадышина. Согласно проекту, планируется возведение двух центров высотой 703 и 555 метров, которые станут частью преобразования исторической окраины города в современный деловой район.

По словам представителей Комитета по инвестициям, в рамках проекта будет создана вся необходимая инфраструктура с использованием передовых строительных технологий, а также проведено качественное благоустройство территории.

Ранее мы сообщили о том, что консорциум робототехники и систем интеллектуального управления будет создан в Петербурге.

Фото: Telegram / Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга