Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления будет создан в Петербурге

ГК "Омега" стала новым резидентом Технологической долины в городе-спутнике Южный.

В пятницу, 7 маая, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) было подписано соглашение о сотрудничестве между ИТМО "Хайпарк" и ГК "Омега". Предметом соглашения стало создание консорциума в области робототехники и систем интеллектуального управления.

Проект, который предполагает строительство Центра коллективного пользования (ЦКП), был представлен в пресс-службе комитета по инвестициям и реализации инвестпроектов в Петербурге.

Согласно представленной информации, ГК "Омега" стала новым резидентом Технологической долины в городе-спутнике Южный. Планируется, что строительство ЦКП будет осуществляться в несколько этапов.

Ранее мы сообщили о том, что город–спутник Южный начнут застраивать жильем осенью.

Фото: Telegram / Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга