Город–спутник Южный начнут застраивать жильем осенью

Для первой очереди жилой части Южного выделено 78 га. Девелопер планирует построить 240 тыс. кв. м жилья.

Детали реализации проекта города-спутника Южного были раскрыты на ПМЭФ, где было подписано соглашение о строительстве кампуса Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, пишет "Деловой Петербург".

Для первой очереди жилой части Южного выделено 78 га. Девелопер планирует построить 240 тыс. кв. м жилья. Все необходимые документы для получения разрешения на строительство уже готовы. Как сообщил генеральный директор ООО "Город-спутник Южный" Сергей Хромов, в настоящее время разработана вся проектная документация для получения положительного заключения экспертизы. Проект планировки согласован, и получено положительное сводное заключение КГА. Материалы подготовлены для организации публичных слушаний в ближайшее время. Ориентировочный срок утверждения ППТ — июнь-июль 2024 года. После утверждения ППТ разрешение на строительство будет получено в соответствии с законодательством РФ.

Первое жилье в Южном может быть построено в 2026 году. По оценкам экспертов, объем инвестиций составит около 38 млрд рублей. По словам Сергея Хромова, кампусы крупных университетов станут движущей силой развития города-спутника. Он подчеркнул, что изначально придерживались комплексного подхода к развитию территорий. В основу концепции проекта легла идея: сначала найти якорь, драйвер развития, создать рабочие места и лишь потом начать строить жилье с социальной инфраструктурой. Симбиоз девелоперского проекта и двух кластеров — медицинского и технологического — однозначно даст положительный синергетический эффект.

Ранее мы сообщили о том, что кампус СПбГПМУ построят в городе-спутнике Южный.

Фото: пресс-центр университета ИТМО