Кампус СПбГПМУ построят в городе-спутнике "Южный"

Предполагается, что общая площадь возводимой недвижимости составит не менее 100 тыс. м2, включая лаборатории, клинические отделения диагностики и онкологии, а также общежития для студентов.

На территории города-спутника Южный, помимо "ИТМО Хайпарка", планируется размещение нового кампуса Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Общий объем инвестиций в проект составит 25 млрд рублей.

Соглашение о сотрудничестве между ООО "Город-спутник Южный" и СПбГПМУ было подписано 5 июня в рамках нулевого дня ПМЭФ-2024 генеральным директором общества Сергеем Хромовым и ректором университета Дмитрием Ивановым. Согласно документу, ООО "Город-спутник Южный" передаст университету участок площадью 40 га и окажет помощь в получении необходимой для реализации кампуса разрешительной документации. Кроме того, оператор территории обеспечит работников и преподавательский состав кампуса необходимым жилым фондом и социальной инфраструктурой в первых жилых очередях города-спутника.

Предполагается, что общая площадь возводимой недвижимости составит не менее 100 тыс. м2, включая лаборатории, клинические отделения диагностики и онкологии, а также общежития для студентов. Общий объем инвестиций может составить не менее 25 млрд рублей.

Ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов отметил, что в настоящее время возможности расширения вуза ограничены имеющимися площадями и охранным статусом существующего имущественного комплекса на Литовской улице.

Ранее мы сообщили о том, что на ПМЭФ-2024 представлен макет будущей ВСМ.

Фото: пресс-служба ООО "Город-спутник "Южный"".