На ПМЭФ-2024 представлен макет будущей ВСМ

Протяжённость ВСМ составит 679 км.

На XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) показали макет будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва – Петербург". Об этом сообщил корреспондент Piter.tv.

Протяжённость ВСМ составит 679 км. Маршрут следования включает в себя четыре остановки – Петербург, Великий Новгород, Тверь, Москва.

Время в пути составит 2 часа 15 минут, что в 1,8 раза быстрее, чем на данный момент при поездке на "Сапсане".

Открытие магистрали запланировано на 2028 год. По Москве и Петербургу поезда будут ехать со скоростью 200 км/ч, а между ними — до 400 км/ч.

Ранее стало известно, что Московский вокзал в Петербурге реконструируют в рамках строительства ВСМ.

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Фото и видео: Piter.tv