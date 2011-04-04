Московский вокзал в Петербурге реконструируют в рамках строительства ВСМ

Будет обустроена привокзальная площадь рядом с терминалом ВСМ, а также построен тоннель, соединяющий улицы Черняховского и Товарный переулок.

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом включает в себя модернизацию Московского вокзала, подтвердил губернатор города на Неве в беседе с ТАСС.

Губернатор отметил, что проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) предусматривает полное обновление железнодорожной станции Петербург – Главный. В рамках строительства магистрали будут проложены новые железнодорожные пути и построен новый терминал. Планируется создание пассажирского комплекса "Волковская" и перевод туда поездов, следующих по направлениям Москва и Волхов, развитие комплекса "Дача Долгорукова", реконструкция железнодорожной станции Петербург - Главный, включая Московский вокзал.

Градоначальник заверил, что администрация согласует все необходимые изменения в городской инфраструктуре, связанные с проектом ВСМ. Будет обустроена привокзальная площадь рядом с терминалом ВСМ, а также построен тоннель, соединяющий улицы Черняховского и Товарный переулок. Кроме того, несколько улиц будут продлены.

Ранее мы сообщили о том, что две дополнительных остановки для ВСМ намерены построить в Петербурге.

Фото: Telegram / СПб-Главный